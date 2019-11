Die Team Österreich Tafel in Bad Gleichenberg versorgt Menschen mit Essen, Kleidern, unterstützt in vielen Lebenslagen und spendet Trost. 65 Freiwillige helfen für rund 170 Haushalte mit.

Ein Teil der insgesamt 65 Freiwilligen der Team Österreich Tafel Bad Gleichenberg © Regina Trummer

Eine Halle an der B 66 in Bad Gleichenberg. Wo einst die Filiale einer großen Drogeriekette war, herrscht nun an zwei Tagen der Woche reges Leben. Jeweils am Samstagnachmittag öffnet die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes ihre Pforten, am Freitag und Samstag bietet die Kleiderbörse ihr Sortiment feil.