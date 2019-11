Die Ursache für den Brand in einer Gärtnerei in Feldbach ist geklärt. Die Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter das Feuer gelegt haben.

Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. © BFV Feldbach

Wie berichtet, war es Dienstag in der früh zu einem Brand bei einer Gärtnerei in Feldbach gekommen. Die Brandursachenermittlungen haben ergeben, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch bislang unbekannte Täter gelegt worden ist - und zwar im Bereich einer Müllansammlung und eines Kraftfahrzeuges. Das Fahrzeug und das Glashaus der Gärtnerei wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt geschätzt rund 50.000 Euro.