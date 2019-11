In der Nacht auf 15. November stiegen Unbekannte in eine Kfz-Firma in Halbenrain ein. Ein 76-jähriger Mann ertappte die Einbrecher, die konnten aber mit einigen hundert Euro Bargeld flüchten. Die Polizei ermittelt.

Die Unbekannten Täter konnten mit Bargeld flüchten © Rainer Fuhrmann - Fotolia

Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, kam es in der Nacht auf Freitag, dem 15. November, in Halbenrain zu einem Einbruch: Unbekannte Täter brachen in eine Kfz-Firma ein. Weil aber ein 76-jähriger Mann, die in dem Haus anwesend war, die Einbrecher gestört hat, konnden diese flüchten.