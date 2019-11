Pirching am Traubenberg

Die Feuerwehren Edelstauden und Kirchbach waren im Einsatz © FF Edelstauden

Bei einem landwirtschaftlichen Unfall in Pirching am Traubenberg (Bezirk Südoststeiermark) wurde am Dienstag ein 79-jähriger Traktorlenker verletzt. Der Landwirt war kurz nach Mittag mit seinem Traktor auf dem aufgeweichten Boden eines Waldstückes ins Rutschen geraten. Das Zugfahrzeug drehte sich um seine Längsachse und kippte danach auf die rechte Seite.