Der Schaden an der Gärtnerei ist groß © BFV Feldbach

Es waren gleich mehrere Autofahrer, die am frühen Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr den Feuerwehrnotruf wählten. Direkt neben der B 66 stand in Feldbach ein Gärtnereibetrieb in Flammen. Die Feuerwehren Feldbach und Mühldorf rückten mit 25 Einsatzkräften an und konnten die Flammen schließlich löschen.