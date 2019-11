Facebook

Johannes Maßwohl, Kammersekretär Johann Kaufmann, Franz Titschenbacher, Maria Pein, Franz Fartek und Günther Rauch sind zufrieden mit dem Boden © Katharina Siuka

Wissenschaft mit Praxis kombinieren: So lautet das Vorhaben des Boden-Humus-Zentrums in Feldbach, das am Montag eröffnet wurde. Die Landwirtschaftskammer Steiermark will damit den steirischen Bauern Beratung zum Thema, aber auch den Austausch von Wissen anbieten. Denn „bei Erosionsschutz und Humusaufbau geht es darum, den Klimawandel zu bremsen. Daher ist es für uns wichtig, sich dem Thema in einer Beratung anzunähern und Betriebe zu begleiten“, erklärt Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer.