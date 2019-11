Mehr als 20 Gruppen voll schauriger Gestalten waren beim Krampuslauf in Paldau zu Gast. Damit ist der Reigen der Perchten- und Krampusumzüge in der Region eröffnet.

Krampuslauf in Paldau © Lukas Lorber

Die Krampus- und Perchtenzeit in der Region ist offiziell eröffnet. Am Wochenende stieg der Krampuslauf in Paldau, der den Start des höllischen Reigens bildete. Mehr als 20 Krampusgruppen mit schauderhaften Masken und Kostümen sorgten für gruseliges Treiben.