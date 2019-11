Facebook

Am Klein-Transporter entstand Totalschaden © FF Johnsdorf-Brunn

Ein 35-Jähriger Südoststeirer war am Donnerstag in der Früh mit seinem Klein-Lkw auf der L 223 von Fehring kommend in Fahrtrichtung Unterlamm unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er gegen sechs Uhr kurz nach der langen Steigung bei Straßenkilometer eins links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins LKH Feldbach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.