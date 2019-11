Sechs Feuerwehren standen am Mittwochnachmittag in Straden im Einsatz. Ein Teil des Schalungsöls versickerte auch im Erdreich.

Öleinsatz in der Lagerhalle © BVRA/Franz Konrad

Ölalarm gab es am Dienstagnachmittag in einer Lagerhalle in Hof bei Straden. Rund 2500 Schalungsöl mit hohem Anteil an Diesel traten aus. Sechs Feuerwehren mit 38 Kräften stehen teilweise noch immer im Einsatz, um den Schaden zu begrenzen.