Pkw prallte gegen Hecke neben der L212 © (c) Wolfgang Patschok

Am Samstag kurz nach elf Uhr, wurde die Feuerwehr St. Stefan im Rosental zu einem Verkehrsunfall auf der L212 alarmiert. Ein Autolenker aus Graz, der von St.Stefan im Rosental in Richtung Gnas unterwegs war, war mit seinem PKW aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann gab an, dass ihm plötzlich schwarz vor den Augen geworden sei. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Deshalb fuhr es in einer Kurve gerade aus, kam von der Straße ab und prallte in eine Hecke.