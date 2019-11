Mit Segler bis in die Karibik"Tres Hombres": Steirer transportiert Waren seit zehn Jahren emissionsfrei

Mit Segler bis in die Karibik

Andreas Lackner transportiert mnit der "Tres Hombres" emissionsfrei Waren über den Ozean © Tres Hombres

Kaum einer hat den Segeltörn der jungen schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg (16) von Großbritannien nach New York nicht mitbekommen. Der Steirer Andreas Lackner überquert mit einem Frachtsegler regelmäßig den Atlantik und transportiert dabei, kaum von der Öffentlichkeit bemerkt, seit 2010 Luxuswaren von Holland aus bis in die Karibik und zurück – und das komplett ohne Motor. Sein Antrieb sind der Wind und der Wille, im Einklang mit der Natur zu arbeiten und zu leben. Am Donnerstagnachmittag ist Lackner mitsamt Crew auf der „Tres Hombres“ von Den Helder aus erneut zu einem Törn aufgebrochen.