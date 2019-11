Unter dem Motto „Time of our Life“, einem Hit aus „Dirty Dancing“, feierten 22 Maturantinnen und ein Maturant der Bafep Mureck ihren Ball. Im Video zu sehen: die Polonaise.

Die Bafep Mureck feierte ihren Maturaball in Gamlitz © Walter Schmidbauer

Mit „Time of our Life –auch der letzte Schritt sitzt“ feierten die 23 Maturanten der Bafep Mureck ihren Maturaball. „Es ist ein wichtiger Abschnitt in unserem Leben und da sollen auch die letzten Schritte passen“, verriet Lara-Sophie Kettl vom Ballkomitee, zu dem auch Janine Kornschober, Jana Gaube, Sarah Drexler und Julia Tatzl gehörten, die Überlegungen zum Motto.