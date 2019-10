Facebook

Gegen 09:20 Uhr lenkte am Samstag ein 50-Jähriger aus der Südoststeiermark seinen Traktor auf der L 212 von St. Stefan im Rosental kommend in Richtung Gnas. Hinter ihm fuhren drei Pkw. Der dritte Pkw wurde von einem 44-jährigen Südoststeirer gelenkt, der zu einem Überholvorgang ansetzte.

Als sich der 44-Jährige auf Höhe des ersten Pkw befand, setzte dieser unbekannte Pkw-Lenker ebenfalls zu einem Überholmanöver an. Der 44-Jährige geriet daraufhin ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte in weiterer Folge gegen die linke Seite des Traktors. Der 50-jährige Traktorlenker kam durch den Zusammenprall von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung in den Straßengraben und verletzte sich schwer.

Der unbekannte Pkw-Lenker konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Mann dürfte laut Zeugenangaben mit einem silbernen Pkw der Marke BMW gefahren sein. Die Polizeiinspektion Gnas bittet nun unter der Telefonnummer 059133/6123 um zweckdienliche Hinweise.

Übrigens: Der nagelneue Traktor wurde laut Feuerwehr heute erst beim Händler übernommen - und ist jetzt schwer beschädigt.