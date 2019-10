Facebook

Das Gebäude, in dem das Start-up Center entstehen soll © Verena Gangl

Ein „Start-up Center“ mit „Co-Working-Space“, also geteilten Arbeitsplätzen – dieses Vorhaben kündigte die Stadtgemeinde Feldbach im März an. Noch glühen keine Laptops in der Wolford-Halle (Franz-Seiner-Gasse 2). Was ist also aus dem Projekt geworden? Es ist auf Schiene, erklärt Bürgermeister Josef Ober, Anfang des kommenden Jahres soll der „Sammelpunkt für neue Ideen“ seine Türen öffnen. Weil Arbeiten am Dach des hinteren Traktes länger dauerten, als vorgesehen, habe sich die Eröffnung von November auf Jänner verschoben.