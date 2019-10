In Ziprein kollidierten am Freitag ein Pkw und ein Kleinbus im Kreuzungsbereich. Der Hubschrauber musste kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der B 73 in Ziprein krachte es am Freitag in der Früh © FF Ziprein

Am Freitag in der Früh gegen 7.20 Uhr ereignete sich in Ziprein (Gemeinde Kirchbach) ein schwerer Unfall. Ein Pkw und ein Kleinbus kollidierten im Kreuzungsbereich der B 73, der Kirchbacher Straße, und des Tagensdorfsweges miteinander.