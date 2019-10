Der FPÖ-Nationalrat dürfte bei der GR-Wahl im März in der Kurstadt antreten. Vieles deutet jedenfalls darauf hin. Unter anderem eine blaue Staffelübergabe in Bad Gleichenberg.

Staffelübergabe in Bad Gleichenberg. Michael Wagner (re.) wird 2020 FPÖ Spitzenkandidat sein. Walter Rauch dürfte in Bad Radkersburg antreten. © FPÖ

Auch wenn es bis zur Gemeinderatswahl am 22. März nächsten Jahres noch etwas dauert, vielerorts werden die Weichen bereits gestellt. So wie etwa in Bad Gleichenberg, wo es im Lager der FPÖ zu einer Staffelübergabe kommen wird.