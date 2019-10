Ältere Langzeitarbeitslose Jugend am Werk übernimmt steirisches Jobprojekt "Chamäleon"

Facebook

Jugend am Werk übernimmt das AMS-Projekt "Chamäleon" aus Feldbach, dessen Trägerverein im September insolvent wurde. Der "Verein zur Schaffung von Arbeitsplätzen" bot seit 1991 als Sozialökonomischer Betrieb (SÖB) langzeitarbeitslosen Menschen befristete Transitarbeitsplätze mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme am allgemeinen Arbeitsmarkt an.