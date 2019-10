Facebook

Vizebürgermeisterin Rosemarie Puchleitner und Andrea Descovich-Jentsch nahmen die Auszeichnung für die Stadt Feldbach in Empfang © (c) Robert Frankl

Gleich zwei Stockerlplätze für die Südoststeiermark gab es in der Städtewertung der „Zukunftsgemeinden“, die das Land Steiermark und das Volksbildungswerk ausgezeichnet haben. Platz zwei ging an Feldbach für das Projekt „Miteinander leben in Feldbach“, das als Bürgerbeteiligungsprozess angelegt ist. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Vielfalt anzuerkennen, zu leben und zu stärken. In einer Gesellschaft im Wandel, setzt Feldbach darauf, ein Zusammenleben in Vielfalt zu fördern.

Fehring holte mit „Chor oafoch g’sungan“ und „Schlösser singen“ Bronze. Fünf Schlösser, vier Musikgruppen und eine Theatergruppe wirken dabei zusammen. Netzwerke knüpfen, die Schlösser öffnen und der Bevölkerung näher bringen, lautet die Zielsetzung.