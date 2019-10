In Edelsbach werden am Erntedanksonntag drei neue Glocken geweiht und aufgezogen.

Freiwillige Helfer schmücken mit Alois Lafer (2.v.r. vorne) die neuen Kirchenglocken für die Weihe © Johann Schleich

Am Sonntag werden in Edelsbach drei neue Kirchenglocken geweiht und in den Kirchturm aufgezogen. Die neuen Glocken – eine Christus-, Jakobus- und Josefsglocke – wurden zum Dank dafür angeschafft, dass es in Österreich Frieden, Freiheit und Wohlergehen gibt.

Bei der Anschaffung einer Kirchenglocke denkt man daran, dass sie über Jahrhunderte erhalten bleibt und die Menschen des Ortes über freudige und schmerzhafte Ereignisse informiert.