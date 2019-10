Nachbarn bemerkten in Murfeld Rauch im Nachbarhaus. Ein 25-Jähriger rettete die betagte Frau aus dem stark verrauchtem Gebäude. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus diesem Vorraum rettete der junge Mann die betagte Frau © Presseteam BFVRA / Konrad

Einem beherzten Nachbarn verdankt eine betagte Frau aus Weitersfeld an der Mur (Gemeinde Murfeld) ihr Leben. Im Vorraum des Hauses, in dem die Frau lebt - es befindet sich direkt neben dem Rüsthaus der Feuerwehr -, hatte am Freitag gegen 10.45 Uhr aufgrund eines technischen Defekts ein Gefrierschrank zu brennen begonnen. Die Folge war starke Rauchentwicklung. Nachbarn wurden dadurch auf den Brand aufmerksam. Der 25-jährige Sohn der Nachbarfamilie eilte zum Haus und brachte die 90-Jährige, der das selber nicht mehr gelang, aus dem bereits stark verrauchten Gebäude. Eine weitere Anrainerin alarmierte die Einsatzkräfte. Dem Sohn der Nachbarfamilie gelang es auch, den Gefrierschrank ins Freie zu bringen.