Der Verletzte wurde nach Graz geflogen © FF Edelstauden

Schwerer Motorradunfall am Mittwoch kurz vor 13 Uhr auf der B73 im Bereich Guggitzgraben (Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark): Einem 46-Jährigen aus dem Bezirk rutschte in einer langgezogenen Linkskurve das Vorderrad weg - er stürzte und schlitterte etwa 50 Meter über die Fahrbahn, dann über eine Grundstückseinfahrt und prallte schließlich gegen den betonierten Sockel eines Gartenzauns.