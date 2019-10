Kleine Zeitung +

Einsatz in Bairisch Kölldorf Gefahrengut drohte zu explodieren

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften musste am Montag in Bairisch Kölldorf zu einem Gefahrenguteinsatz ausrücken. Spezielle Säureschutzanzüge kamen zum Einsatz.