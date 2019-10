Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Jonas (li.) und Marschall Josip Broz Tito bei der feierlichen Eröffnung der Grenzbrücke © Schleich

Genau 50 Jahre ist es her, da war der 12. Oktober 1969 in Bad Radkersburg ein Feiertag. In Scharen strömten die Menschen an die Mur, galt es doch die neu erbaute Grenzbrücke feierlich zu eröffnen.

Die alte war im Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen gesprengt worden.