Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch im Südburgenland konnte die ÖVP deutliche Gewinne einfahren © APA/MARKUS LEODOLTER

Die Landesgrenze ist kaum bemerkbar. Landschaftlich ändert sich von der Südoststeiermark ins Südburgenland so gut wie nichts. Aber bei den Ergebnissen der Nationalratswahl zeichnen sich doch Unterschiede ab. Die ÖVP gewinnt im Bezirk Jennersdorf nicht so hoch dazu, die Verluste für SPÖ und Freiheitliche fallen etwas geringer aus (siehe Info-Box). Die Grünen sind im südlichsten Bezirk des Burgenlandes etwas stärker geworden als diesseits der Landesgrenze, die Neos haben rund ein Prozent weniger eingefahren als in der Südoststeiermark.

Für eine absolute Mehrheit der ÖVP reichte es in keiner der zwölf Gemeinden. Den höchsten Wert für Türkis gab es mit 46,6 Prozent in Neuhaus am Klausenbach. In sieben Gemeinden erreichte die ÖVP mehr als 40 Prozent. Am meisten zulegen konnte sie mit elf Prozentpunkten in Heiligenkreuz im Lafnitztal.