Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Friess gewann den schweizweiten Bewerb "Brot-Chef" © hotelgastrounion.ch

Der Branchenwettbewerb "Brot-Chef" wurde vom Schweizer Bäckerei- und Konditorei-Personal-Verband ins Leben gerufen. Aus der ganzen Eidgenossenschaft treten Bäcker gegeneinander an, das Finale wurde am Wochenende in Kriens (Kanton Luzern) ausgetragen. In je fünf Stunden mussten die vier Finalisten je vier Produkte zum Thema UrDinkel kreieren: Spezial-Brot, Kleingebäck, Catering und Schaustück.