In Altenmarkt bei Riegersburg stürzte am Donnerstagnachmittag eine 35-Jährige mit einem geliehenen E-Bike. Gegen 14.00 Uhr fuhr die 35-Jährige in einer geführten Gruppe im Bereich Altenmarkt eine steile Gemeindestraße bergab. Sie verlor die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Die 35-Jährige, die zum Zeitpunkt des Unfalles einen Helm getragen hatte, erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in das LKH Feldbach eingeliefert. Weitere Erhebungen der Polizei laufen.