Nach Ausweichmanöver LKW blieb am Bankett hängen und drohte umzukippen

Nach einem Ausweichmanöver blieb ein LKW in Straden auf dem Straßenbankett stecken. Kameraden der Feuerwehr Dirnbach rückten aus, um den Koloss zurück auf die Straße zu ziehen. Der Fahrer gab an, dem Gegenverkehr ausgewichen zu sein.

Die Feuerwehr Dirnbach stand im Einsatz © FF Dirnbach

Ein LKW war Montag am Vormittag in Muggendorf (Gemeinde Straden) unterwegs - bis der Koloss einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste, schildert die Polizei. Dabei geriet das Fahrzeug auf das Bankett, das vom vielen Regen der vergangenen Tage aufgewicht ist. Der LKW blieb in der Folge in dem weichen Erdreich stecken.