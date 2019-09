Facebook

In Frutten-Gießelsdorf heißt es morgen wieder „Der Weinberg ruft“. Mehr als 2000 Besucher werden beim „Kellerstöcklfest“ am Stradenberg erwartet. © Thomas Plauder

Mit dem September ist der meteorologische Herbst ins Land gezogen. Und mit ihm beginnt in der Region auch ein bunter Reigen an Herbstfesten, die alljährlich tausende Besucher anlocken. Der Startschuss in die Saison fällt am morgigen Sonntag traditionell am Stradenberg in Frutten-Gießelsdorf, wenn es ab 11 Uhr wieder heißt: „Der Weinberg ruft“.