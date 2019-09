Junge Autofahrerin stieß in Straden gegen Anhänger eines entgegenkommenden Pkw. Sie wurde leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Feuerwehr musst die Lenkerin aus den schwer beschädigten Pkw befreien © BFVRA/Sepp Baumgartner

Ein 53-Jähriger Südoststeirer war am Dienstag gegen 21.45 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf der L 206 von Wieden kommend in Fahrtrichtung Marktl (Gemeinde Straden) unterwegs. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, kam aus der entgegengesetzten Richtung. Aus unbekannter Ursache kollidierte der Pkw der 21-Jährigen in einer Kurve dem Anhänger des 53-Jährigen.