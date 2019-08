Kleine Zeitung +

Zeugenaufruf Südoststeirer überrascht Einschleichdieb: Geflüchtet

Dienstag am Nachmittag überraschte ein 87-jähriger Südoststeirer einen Einschleichdieb in seinem Haus in Fehring. Der Unbekannte konnte ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.