Stadtrat Christian Ortauf, Stadtchef Josef Ober und Ingrid Herbst präsentierten Katalog mit Gewerbegründen © Helmut Steiner

Wir haben ein sehr großes Angebot an Gründen“, betont Feldbachs Bürgermeister Josef Ober. Rund 25 Hektar an Gewerbegründen sind in der Bezirksstadt ad hoc verfügbar. Dazu gibt es auch alle notwendigen Details und relevanten Daten, denn in einem umfassenden Katalog sind alle Gewerbegebiete erfasst (siehe Infokasten). „Wir haben damit die Möglichkeit, ein vielfältiges Angebot bereitzuhalten und eine tolle Übersicht“, ist Ober zufrieden. Das Stadtoberhaupt spricht von einer sehr guten Grundlage für eine positive gewerbliche Entwicklung – und das für die nächsten 20 Jahre: „Wir haben für alle Eventualitäten das richtige Grundstück – in verschiedenen Ortsteilen und Größen und zu verschiedenen Preisen.“