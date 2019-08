Facebook

Wie berichtet hat es bei der Feuerwehr in Bad Radkersburg am Montagabend gebrannt: Die Schriftführerin der Wehr hatte den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Die Brandursachenermittlung der Polizei hatte schon am Dienstag ergeben, dass jede technische Brandursache ausgeschlossen werden kann. Der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, hat sich nun bestätigt.