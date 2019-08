Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Motorrad und Pkw waren kollidiert © FF Altneudörfl

Mit ihrem Pkw war eine 32-jährige Slowenin am Sonntag gegen 18.40 Uhr in Bad Radkersburg auf der B69 in Richtung Halbenrain unterwegs. Als sie einen vor ihr fahrenden Pkw überholen wollte, dürfte ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark ebenfalls zu einem Überholmanöver angesetzt haben.