Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberpurkla ist ein Beteiligter verstorben. Vier weitere Personen teils schwer verletzt.

Feuerwehreinsatz © Wilfried Rombold

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich in den frühen Morgenstunden in Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) ereignet. Wie die Kleine Zeitung erfuhr, ist ein Beteiligter noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Vier weitere Personen wurden teils schwer verletzt und mit dem Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht.