Nach Zusammenstoß an Kreuzung krachte ein Auto in eine Bushaltestelle. Eine Insassin kam ums Leben, drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Feuerwehreinsatz © Wilfried Rombold

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich in den frühen Morgenstunden in Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) ereignet. Kurz vor 6 Uhr stießen im Kreuzungsbereich der B66 mit der L259, direkt vor dem Rüsthaus der Feuerwehr, zwei Pkw ums Leben. Beide Autos waren mit je zwei Personen besetzt, heißt es von der Feuerwehr. Eine Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.