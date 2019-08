Facebook

Feuerwehreinsatz © Wilfried Rombold

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich in den frühen Morgenstunden in Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) ereignet. Die Rettungskräfte befinden sich noch vor Ort, drei Feuerwehren und das Rote Kreuz stehen im Einsatz. Die B66 ist in diesem Bereich für den ganzen Verkehr gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.