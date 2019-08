Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großes Glück für die Unfallbeteiligten: Sie blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden © FF Hof bei Straden

Bei diesem Unfall am Donnerstag in der Nacht in Karla (Gemeinde Straden) waren alle Schutzengel im Einsatz: Ein Pkw-Lenker krachte mit voller Wucht in einen Traktor. Am Auto entstand Totalschaden, die zwei Unfallbeteiligten blieben unverletzt.