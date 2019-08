Zuletzt kam es wiederholt zu Unfällen mit Elektrorädern - Donnerstagvormittag in Bad Gleichenberg.

Die Zahl der Unfälle mit E-Bikes mehren sich © KlZ/Erwin Scheriau

Ins LKH Feldbach musste Donnerstagvormittag ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gebracht werden. Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Gemeindestraße Schröttnerweg in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs. Weil der vordere Kotflügel seines Fahrrades am Reifen schleifte, wollte ihn der 59-Jährige mit einem Fuß während der Fahrt zurechtdrücken. Dabei geriet er mit diesem Fuß in die Speichen. Das Vorderrad blockierte und der Radfahrer stürzte kopfüber auf die Asphaltstraße.