Sattelanhänger kollidierte in Riegersburg mit Pkw. Die Straße musste gesperrt werden. Auf der Umleitungsstrecke passierten gleich zwei weitere Unfälle.

Sattelschlepper erwischte den Pkw frontal, dessen Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt © FF Riegersburg

Nur etwa 100 Meter vom Rüsthaus der Feuerwehr Riegersburg kam es am Donnerstag am Vormittag zu einem schweren Unfall. Ein Lkw-Lenker war auf der B 66 in Richtung Feldbach unterwegs, als aus bislang unbekannter Ursache der Sattelanhänger des Fahrzeugs ausbrach und auf die Gegenfahrbahn kam. Der Lenker eines entgegenkommenden Pkw konnte nicht mehr ausweichen.