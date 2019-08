Facebook

Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste und schönes Wetter © Regina Trummer

Kaum ein Ort in der Südoststeiermark hat so viele Schlösser und so viele Chöre auf seinem Gebiet wie die Stadt Fehring. Was also liegt näher, als beide zu vereinen. Herausgekommen ist „Schlösser-singen“, eine neue Veranstaltungsreihe, die künftig jedes Jahr in einem anderen Schloss stattfinden soll.