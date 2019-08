Rosenberg in Straden"Wir wollen kein Disneyland wie in der Südsteiermark"

In Straden fand eine Bürgerversammlung zur touristischen Nutzung am Rosenberg statt. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus.

Rosenberg in Straden

Mehr Tourismus am Rosenberg? Diese Frage scheidet die Gemeinde © Walter Schmidbauer

Der Rosenberg in Straden ist ein landschaftliches Kleinod, eine prächtige Aussicht, Kellerstöckl und Weingärten prägen das Bild. Es ist aber auch ein sehr begehrtes und exklusives Wohngebiet. Die Lage und die beiden Betriebe Neubauer – ein uriger Buschenschank-Geheimtipp – und Kirwasser (dort gibt es auch Nächtigungsmöglichkeiten) locken zurzeit vor allem Ausflügler an. Für eine weitere touristische Nutzung gab es bereits zwei „Rosenberg-Gipfel“ der vormaligen Gemeinde Stainz bei Straden. Beide Versuche scheiterten am Widerstand der Bewohner.