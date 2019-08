Regionale Alternative"Junge Wilde" wollen mit Steirer-Ketchup rot sehen

Facebook

Aus den USA ist überliefert, dass in manchen Schulkantinen Ketchup unter der Rubrik „Gemüsebeilage“ firmiert. Ganz so weit ist man hierzulande nicht, dennoch sind Tomaten, die in der Steiermark noch gerne Paradeiser genannt werden, stark im Kommen. Seit der Jahrtausendwende hat sich in Österreich der Pro-Kopf-Verbrauch bei Tomat...äh Paradeisern fast verdoppelt: auf 29 Kilo.