Ferienspass Auf den Spuren von Apollo 11

Die Astronauten eroberten den Meierhof, wo Sonja Skalnik (rechts hinten) Aufgaben bereit hielt © Lukas Lorber

Three, two, one, go!“ Und die Raketen fliegen schon durch die Luft in Richtung Ziel. „Meine hat gewonnen“, freut sich Antonia über den Ausgang des Rennens. Ihre Rakete – eigentlich ein Ballon auf einem Strohhalm – erreicht als Erste das Ziel. Die Gruppe freut sich mit – ein Stern für den selbst gemachten „Astronauten-Ausweis“ ist ihr damit sicher.

Vor 50 Jahren erreichten erstmals Menschen mit der „Apollo 11“-Mission den Mond. Auch fünf Jahrzehnte später fasziniert das Weltall die Mädchen und Buben gleichermaßen – jedenfalls am Meierhof bei Schloss Kornberg. Im Rahmen der Aktion des „Ferien(s)passes“ der Stadt Feldbach können die Kinder im Planetarium der Familie Bardeau ins Weltall abheben. Möglich machte diese Reise die Organisation von Sonja Skalnik.