Jener knapp drei Jahre alte Bub, der am Montagnachmittag am Hof seiner Großeltern in Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark) bewusstlos im von der Sonne aufgeheizten Auto seiner Eltern aufgefunden wurde, ist am Mittwoch am LKH Graz verstorben. Das wurde der Kleinen Zeitung am Abend aus dem Kreis der Angehörigen bestätigt.