In St. Peter am Ottersbach

Mario Barth und Andreas Gabalier im "Steirerloft" © Walter Schmidbauer

Zurück von der Galanacht der Stars am Wörthersee, stand gestern ein besonderer Termin im Kalender von Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier. Vom Flughafen Graz holte er am frühen Nachmittag noch Freund und Tattoo-Ikone Mario Barth ab (der Startätowierer war extra aus Los Angeles gekommen) – gemeinsam ging es dann nach St. Peter am Ottersbach, wo rund 1000 Gäste warteten: auf die Eröffnung von zwei „Steierlofts“, die Gabalier und Barth mit Fotograf Sepp Pail und Baumeister Otmar Malli am Gelände von „Sepps Berglermühle“ errichtet haben.



Zur Begrüßung dirigierte Landesrat Johann Seitinger die Marktmusikkapelle St. Peter am Ottersbach zum „47er Regimentsmarsch“. Pfarrer Wolfgang Toberer weihte die mit Gegenständen und Lieblingsstücken aus dem Leben von Andreas Gabalier und Mario Barth ausgestatteten „Steirerlofts“ ein. „Die Idee entstand an einem fröhlichen Abend mit meinen Freunden Mario Barth und Sepp Pail“, erzählte Gabalier.