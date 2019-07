Kleine Zeitung +

Feldbach Neuer Kreisverkehr wird gebaut, Schillerstraße saniert

Der Bau des Kreisverkehrs in der Schillerstraße startet am Montag. Mitte August beginnt dann die Fahrbahnsanierung. Die Europastraße wird in ihrem letzten Abschied ab Montag für die Sanierung eineinhalb Wochen für den Verkehr gesperrt.