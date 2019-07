Kleine Zeitung +

Mit Melitta Winkler St. Anna malt, um Spenden für Herzkinder zu sammeln

Vereinsobleute und Politiker stellen sich in St. Anna am Aigen mit dem Pinsel in den Dienst der guten Sache. Mit Künstlerin Melitta Winkler malen sie drei Bilder, die für „Herzkinder“ versteigert werden.