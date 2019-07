Facebook

Spatenstich mit einer Reihe von Ehrengästen und Vertretern der am Bau beteiligten Firmen © Helmut Steiner

Eines hat uns schon sehr gefehlt – ein zeitgemäßes und modernes Veranstaltungszentrum.“ Mit diesem Satz leitete der Paldauer Bürgermeister Karl Konrad den lang ersehnten Spatenstich ein, mit dem genau der oben beschriebene Mangel bald Geschichte sein wird. 4,4 Millionen Euro werden in das Projekt investiert, das – wie berichtet – im April 2020 fertiggestellt sein soll. Das neue Veranstaltungszentrum ist als Ort der Begegnung gedacht. Dem wird auch der neue multifunktionale Marktplatz gerecht werden, für den im Gemeinderat auch schon ein Name beschlossen wurde: Platz der Paldauer.

Im Bereich der dort vorbeiführenden Landesstraße werden verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgeführt. Im Zuge der Bauarbeiten entsteht auch ein neues Musikheim. Als Besonderheit im Ensemble wird der Kreuzstadel, der seit Generationen für Veranstaltungen und Feste genutzt wurde, in seiner Form erhalten bleiben. Über das Foyer wird er mit dem großen Veranstaltungssaal verbunden.