Die „tapferen“ Teilnehmer des „Big Jumps“ © Walter Schmidbauer

17 Grad ergab die offizielle Messung der Wassertemperatur zur Mittagszeit. Rund 50 „Tapfere” ließen sich drei Stunden später davon nicht beeindrucken: Sie beendeten nach dem Startkommando von „Genuss am Fluss“-Obmann Georg Pock mit einem „Big Jump” in die Mur das dreitägige „Glamur“-Festival in Weitersfeld. Nach der Abkühlung stärkten sich die Schwimmer – unter ihnen auch Murfelds Bürgermeister Werner Grassl – und viele Zaungäste an den Spezialitäten der „Glamur“-Betriebe und an den Tönen der weiblichen DJ’s von „Melodien für Millionen”.