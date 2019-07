Facebook

Das Auto wurde bei dem Unfall ins Hainsdorf-Brunnsee schwer beschädigt © FF Mureck

Am Sonntag kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall. Eine Lenkerin aus Graz war kurz nach 6 Uhr mit ihrem Auto auf der L 208 in Richtung Leibnitz unterwegs. In Hainsdorf-Brunnsee (Gemeinde Mureck) kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.